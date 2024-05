Samara Felippo: 'A maternidade é pesada quando a paternidade é leve'

Samara Felippo, 45, deu sua contribuição ao Projeto Cara de Mãe, que visa lançar um olhar moderno e crítico sobre os desafios da maternidade.

O que aconteceu

O perfil oficial da iniciativa no Instagram divulgou um ensaio exclusivo com a atriz, acompanhado de um texto-desabafo de sua própria autoria. "Me calei diante de situações sufocantes diversas vezes para não "causar problema", "incomodar ninguém", mas quando se fala de feminino, maternidade e o lugar que insistem em nos colocar, descobri que é preciso incomodar muito. Falar cura."

Nas fotos, Samara aparece escrevendo o termo 'silenciamento' em uma folha de jornal, a qual, posteriormente, queima com um isqueiro, num ato simbólico de libertação. "Nunca mais vou deixar que me façam engolir o que não gosto, se me faz mal ou mal as minhas filhas. A maternidade é pesada quando a paternidade é leve."