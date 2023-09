A Fazenda 2023: Como era Nadja Pessoa em sua 1ª passagem no reality

O novo visual de Nadja Pessoa, integrante do Paiol de A Fazenda 2023 (Record), chamou atenção do público. A influenciadora e empresária passou por procedimentos estéticos e está bem diferente de quando participou do reality show rural pela primeira vez, em 2018.

Primeira passagem pelo programa. Nadja participou de A Fazenda 10 e era uma das favoritas ao prêmio. No entanto, foi expulsa da edição após agredir Caique Aguiar.

Outros realities. Depois de A Fazenda, a influenciadora integrou elencos de outros programas da Record: Power Couple 3 (2018), ao lado ex-marido Vinicius D'Black, e Ilha Record 1 (2021).

Cirurgias. Nadja já passou por alguns procedimentos estéticos — entre eles lipoaspiração, silicone e preenchimentos no rosto.

Veja o antes e depois da influenciadora abaixo:

Nadja Pessoa em A Fazenda 10 Imagem: Reprodução/YouTube

Nadja Pessoa no reality show Ilha Record Imagem: Reprodução/YouTube

Nadja Pessoa em A Fazenda 15 Imagem: Reprodução/YouTube

