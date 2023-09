Nadja reclama de barulho no paiol de A Fazenda 2023: 'Povo fala muito'

Confinada no Paiol de A Fazenda 2023 (Record), Nadja Pessoa reclamou com Erick Ricarte sobre o barulho que estão fazendo no local.

Nadja: "Esse povo fala muito. Tá com sono né? Não conseguiu dormir?"

Erick confirmou que "deu apenas uma cochilada" e não conseguiu dormir, pois ouvia barulho sempre.

Nadja: "Sim. Barulho. Toda hora eu ouvia um barulho".

A influenciadora apontou que o som é mais alto porque os 10 paioleiros estão confinados em um mesmo quarto. Porque aqui é um quarto só né?

Nadja e Erick disputam, com outros 8 influenciadores, quatro vagas restantes no elenco de A Fazenda 15.

