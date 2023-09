Sucesso no Kwai e Paiol: quem é a irmã de MC Daniel que concorre à Fazenda

Alicia X, 23, foi anunciada como uma das integrantes do Paiol de A Fazenda 15 (Record). Com carreira artística, a concorrente é irmã do cantor MC Daniel. Saiba mais sobre a famosa que está disputando uma vaga no programa.

Quem é a irmã de MC Daniel?

Alicia Marchi, mais conhecida como Alicia X, chamou a atenção do público com sua voz ao subir no palco com MC Daniel.

Anúncio no Paiol: "Essa morena de mechas vermelhas é atriz, cantora, além de irmã do MC Daniel. Ela tem mais de 2 bilhões de visualizações no Kwai, eita como visualiza essa moça."

Sonho: a irmã de MC Daniel apontou que sempre teve o sonho de ser atriz, mas tinha poucas oportunidades e não tinha dinheiro para pagar um curso de atuação.

Criação de conteúdo: a atriz encena vídeos do cotidiano. Aos outros concorrentes, contou que escolhe situações corriqueiras para gravar.

Novelas: a famosa faz parte do projeto do Kwai de "novelas no formato vertical".

Polêmica: segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a escolha do responsável por suas redes sociais é questionável. Conforme a jornalista, Gui Taschetti — que cuida de suas redes enquanto está no Paiol — já gritou com uma costureira por não gostar da roupa que ela fez.

Possível influência do Kwai para entrar em A Fazenda 2023

Alicia X também contou seu objetivo em entrar para o Paiol e conquistar uma vaga em A Fazenda 15.

Acredito que a força do Kwai fora pode ser algo que ajude, mas o que vai definir quem vai entrar para a sede é aqui dentro do Paiol. É o momento de mostrar a nossa personalidade, a nossa força, o porquê a gente veio aqui. Eu, especialmente, estou aqui para mostrar a minha vida. Eu trabalho com vídeos de cena, sempre conto outras histórias, agora quero contar a minha história de vida.

