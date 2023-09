Jojo Todynho se sente mal após bariátrica mas garante que não se arrepende

Jojo Todynho, 26, revelou aos seguidores no Instagram que tem se sentido mal após fazer sua cirurgia bariátrica há um mês.

Nos stories, a cantora disse que passou mal com náuseas e que isso tem sido frequente no dia a dia. Mas Jojo enfatiza que não se arrepende do procedimento.

"Gente, a vida de uma bariátrica não é fácil. Muita luta. Um negocinho [me enjooa]... Eu tô assim ultimamente, mas foi a melhor escolha que fiz na minha vida", garantiu.