Farofa da Gkay, chá revelação 'furado' e mais: o namoro de Luva e Távila

Início na Farofa

"[Nos conhecemos] na Farofa da Gkay do ano passado. Eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu", contou Távila em uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram.

Ela também rebateu os comentários de que estaria com o influencer por interesse: "Até porque ninguém sabe nada da nossa vida. Vocês tão sabendo 1% só agora, e por que a gente quis compartilhar. Por quatro meses, a gravidez não vazou. Daí, tirem as conclusões."

Chá revelação "furado"

O casal realizou um chá-revelação no início de setembro, mas, no final de agosto, Luva já havia revelado que o bebê seria um menino. Ele adiantou até o nome. "Vou falar a verdade todinha, não gosto de postar nada na internet, porque é só polêmica. Pronto, falei: eu vou ser pai", disse o influencer, com a legenda "Cristiano Ronaldo Jr. vem aí" no vídeo.

A escolha do nome acabou virando piada nas redes sociais.