Choro, lições e memórias: como acaba a saga de Ash e Pikachu em 'Pokémon'?

A jornada de Ash Ketchum e seu fiel escudeiro Pikachu chegou ao fim em "Pokémon". Após 25 anos percorrendo o mundo em busca do sonho de se tornar um Mestre Pokémon, a dupla tem um encerramento (ou quase) ao retornar as origens em "Pokémon Ultimate Journeys: The Series" (Netflix).

Em homenagem aos fãs, a dupla Ash e Pikachu embarca numa jornada de reencontro com personagens que fizeram história ao longo da saga, como Misty, Brock, o Esquadrão Squirtle, e ainda retornam a cidade de Pallet —origem de toda a história.

Além disso, os amantes de Pokémon ganharam uma edição remixada da música tema "Gotta Catch" (Para ser um Mestre). O passado e futuro de Ash e Pikachu são exibidos como forma de dizer que o personagem "conseguiu" se tornar um Mestre Pokémon.