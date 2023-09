Arthur Aguiar anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Estamos ansiosos demais'

Arthur Aguiar, 34, anunciou, na noite desta sexta-feira (15), que irá ser pai pela segunda vez. A criança é fruto do relacionamento com a influenciadora e empresária digital Jheny Santucci, 23.

O que aconteceu?

Primeiro filho do relacionamento: em vídeo postado no Instagram, o campeão do BBB 22 (Globo) surge ao lado da namorada, inicialmente, fazendo publicidade de uma marca de pomada. No fim, ele faz um coração na barriga da companheira para anunciar a chegada do primeiro filho da relação.