Radamés Martins, ex de Viviane Araújo, é confirmado em A Fazenda 15

O jogador de futebol e ex-marido de Viviane Araújo Radamés Martins, 37, é mais um dos peões confirmados em A Fazenda 15, da Record.

Recado do peão. "É isso mesmo, pessoal. Eu saí dos campos para o campo, e o meu jogo agora não é mais no estádio, é na Fazenda. Eu conto com a sua ajuda para sair campeão daqui".

Quem é Radamés Martins?

Jogador de futebol, atualmente é volante do Brasiliense Futebol Clube

O atleta é ex-noivo da atriz Viviane Araújo, que foi vencedora da 5ª edição do reality, em 2012

Radamés e Viviane ficaram juntos por 10 anos e terminaram o relacionamento em 2017

Atualmente ele é casado com a consultora financeira Caroline Furlan, com quem tem três filhos