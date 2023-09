Maíra Cardi guarda cuecas de esposo em cofre e justifica a atitude

Maíra Cardi guarda as cuecas do esposo, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, dentro de um cofre. A informação foi revelada pelo coach de finanças por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok.

Ela justificou o comportamento inusitado: "Eu acho a sua cueca a coisa mais valiosa do planeta, porque guarda meu maior tesouro [risos]. Primeiro que seus pés te levam em todos os lugares e as suas cuecas são só para mim. É muito valioso".

A atitude começou recentemente. Cardi e Nigro se casaram no final de agosto em uma cidade no interior de São Paulo e o hábito surgiu durante esse início de uma vida a dois, na lua de mel.