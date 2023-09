Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é confirmado em A Fazenda 15

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é mais um peão confirmado em A Fazenda 15, da Record.

Recado do peão: "Eu to muito ansioso, querendo abrir a porteira, conhecer a sede e os animais. Mas tô querendo jogar intensamente no jogo, do começo ao fim. Eu espero que as pessoas conheçam o Lucas de verdade", disse.

Quem é Lucas Souza?

Segundo o jornal Extra, Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2020, em Curitiba, sua cidade natal. Ele também é estudante de engenharia civil.

O militar teria conhecido Jojo em Cancún, no México, em agosto de 2021. Nesse meio tempo, a cantora se relacionou com outro rapaz chamado Márcio Felipe. O envolvimento acabou no mês passado, quando Jojo admitiu ter "vacilado" com Márcio em viagem à Paris.