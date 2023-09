Por que a ex-atriz pornô Mia Khalifa revoltou os fãs de Anitta após o VMA?

A ex-atriz pornô Mia Khalifa, 30, provocou a revolta dos fãs de Anitta, 30, nas redes sociais.

A influenciadora, que estava acompanhando na noite de ontem o VMA 2023, comentou a escolha da premiação para a vencedora da categoria Melhor Clipe Latino. A "Girl From Rio" ganhou o prêmio pela segunda vez, agora por "Funk Rave". Mas, para Mia, a vitória deveria ser da colombiana Karol G.

Mia Khalifa deixou claro em suas redes sociais que preferia que Karol G tivesse sido a campeã. Ela concorria com o clipe de "TQG", em parceria com Shakira. "Karol G foi roubada. Me desculpem, mas a garota está lotando estádios até a capacidade máxima —qualquer outra decisão que não seja premiá-la é puramente política, para apaziguar o público que a MTV está tentando alcançar", escreveu.