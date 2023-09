Solange Gomes agora nega que foi amante de Arthur Aguiar e alega 'confusão'

Solange Gomes, 50, voltou atrás e agora negou que tenha ficado com Arthur Aguiar, 34, na época em que o ator estava casado com Maíra Cardi, 40.

A ex-banheira do Gugu abordou o assunto no podcast Tá Benito. Segundo contou, na época em que foram expostas as infidelidades de Aguiar, ela foi questionada sobre suposto romance com o ator e disse que eles transaram.

Agora, Gomes alega que confundiu Arthur Aguiar com o ator Ricky Tavares, 31, que possui as mesmas características físicas do ex de Cardi. "Quando aconteceu a confusão do Arthur com a Maíra, me ligaram e perguntaram se eu tinha tido alguma coisa com ele. Eu respondi 'tive'. Mas passou um tempo e eu me toquei que não era o Arthur Aguiar que eu tinha ficado, era um outro ator. Eu confundi as duas pessoas", declarou.