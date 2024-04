A Grande Conquista: O que você achou da escolha de elenco dessa 2ª edição?

A Record anunciou hoje (18) os nomes dos 100 participantes da segunda edição do reality A Grande Conquista, que estreia na próxima segunda-feira (22).

Dentre eles, estão a influenciadora Bifão (ex-Fazenda e De Férias com o Ex), a ex-Paquita Cátia Paganote e a mãe de MC Gui, Cláudia Baronesa. Nomes como Vivi Fernandez (modelo e atriz pornográfica) e Brunno Danese (filho do Regis Danese) também estão confirmados, ao lado de anônimos de diferentes estados brasileiros.

