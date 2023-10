Logo vieram respostas ao que a Feira de Frankfurt fez com a escritora palestina. Editoras e instituições cancelaram a participação no evento. Autores de diversos cantos do mundo se manifestaram em defesa de Adania, da pluralidade de ideias e da diversidade literária. Uma carta aberta crítica à decisão e solidária à autora foi assinada por nomes como a francesa Annie Ernaux, o tanzaniano Abdulrazak Gurnah e a polonesa Olga Tokarczuk, recentes vencedores do Nobel.

Acompanho a cobertura da Feira de Frankfurt feita pelo Publishnews. Vejo que durante o lançamento de um manifesto pela leitura em alto nível, assunto dos mais espinhos e importantes, Bruhan Sönmez, escritor turco à frente da associação de escritores PEN International, disse:

"É preciso coragem. A extrema direita não gosta de escritores, no mundo todo. Membros do PEN em Myanmar e no Afeganistão foram mortos ano passado, outros estão presos na Bielorússia. Essas pessoas representam a alta literatura, a leitura em alto nível". Pois é. Olhando para a decisão da organização da Feira de Frankfurt, parece que não é apenas a extrema direita que se acovarda diante da literatura.

Durante seu discurso na abertura da feira, pelo que também leio no portal que cobre o mercado editorial, o filósofo esloveno Slavoj Zizek falou sobre o cancelamento da homenagem a Adania. Chamou de escandalosa a decisão e disse que se sentia um pouco envergonhado de estar naquele palco. Defendeu a leitura como meio de tomada de consciência, de contato com ambiguidades, com o que é complexo.

Zizek foi aplaudido e vaiado. Parte do público deixou o auditório no meio do seu discurso. Uma ministra alemã comentou que é importante ouvirmos uns aos outros. O presidente da Feira reconheceu não ter gostado do que ouviu, ressaltou a importância da escuta, defendeu a liberdade da palavra. Nem parece que Zizek reclamava justamente de terem optado por não dar palco a uma escritora palestina, por silenciarem a literatura nesse momento tão dramático.

Se quisessem dialogar com o que acontece no Oriente Médio, os organizadores da Feira de Frankfurt tinham é que ter corrido para encher a programação de escritores palestinos e israelenses, colocá-los para conversar, apresentar suas visões de mundo, contar suas histórias e falar sobre as histórias que levam para seus livros. Haveria momentos de tensão em meio a inevitáveis discordâncias? Certamente. E isso não deveria ser um problema.