Outro detalhe caseiro de "A Irmã Menor" também me marcou. Pelo que Mariana apura, as comidas servidas por Silvina no apartamento decadente eram pavorosas, deprimentes. Um pedaço de carne poderia ser assado a ponto de se parecer com um teco de carvão. Uma bandeja cheia de cinzas fazia as vezes do que restou da tentativa de um arroz à cubana.

Essas intimidades me vieram à cabeça enquanto me metia com a vida pessoal de outro grande escritor argentino: Jorge Luis Borges (com quem, aliás, Silvina carregou tensões ao longo da vida). Eu me intrometi na casa da irmã menor da família Ocampo graças ao trabalho de uma grande escritora contemporânea.

Agora, um bibliófilo dos mais respeitados do mundo que me leva até os aposentos do autor de "O Aleph". Falo de Alberto Manguel. Manguel trabalhou e conviveu com Borges. Durante um bom tempo ia à casa do escritor para ser seu leitor, colocar o homem já cego em contato com as palavras dos livros que tanto admirava.

Essas visitas pautadas pela literatura que serviram de base para que Manguel escrevesse "Com Borges", publicado por aqui pela Âyiné, tradução de Priscila Catão. "Borges construiu para Buenos Aires uma cadência e uma mitologia que ainda hoje identificam essa cidade. Quando Borges começou a escrever, Buenos Aires (tão distante da Europa, considerada o centro cultural) era vaga e indistinta, e parecia requerer uma imaginação literária para impô-la à realidade."

No volume ligeiro e prazeroso de se ler, Manguel escreve sobre como Borges ajudou a forjar a cidade, recorda leituras que fizeram juntos e pincela traços da personalidade do autor de "O Livro de Areia". Lembra que para Borges o que interessava era a voz literária, que precisava "ser individual, nunca nacional, nunca de um grupo ou de uma escola de pensamento".

Manguel não deixa para lá o lado mais amargo do grande autor argentino. Aponta que seria possível construir uma história da literatura apenas com grandes escritores rejeitados pelo colega. Gente como Goethe, Flaubert, Tolstói, Thomas Mann e Gabriel García Márquez. Também registra como o racismo estúpido, "absurdo", de Borges revelava seu lado mais estúpido.