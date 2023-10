São narrativas com deslocamentos temporais, toques fantásticos e certa pegada mística, marcadas pela fantasmagoria de antepassados que surgem como possíveis guias. "É a Ales" e "Brancura" são textos cheios de camadas subterrâneas, que exigem empenho para a interpretação da história e a elaboração de seus significados. É um bem-vindo contraste com o que apontei outro dia, sobre uma vertente da literatura que parece ter perdido a confiança em seus leitores.

Paisagens ao mesmo tempo belas e soturnas também aproximam as duas obras. Numa é a floresta fechada e escura que traga o protagonista. Na outra, é no mar, entre fiordes, que um sujeito se perde para sempre de sua esposa. Mais do que cenários, a natureza e suas variações (a neve intimidadora, o céu límpido, o calor reconfortante) ecoam o estado emocional dos personagens de Fosse. É um recurso que passa longe de ser original, convenhamos.

Como não poderia deixar de ser, cada livro tem as suas singularidades. Em "Brancura", publicado no original neste ano e já em pré-venda pela Fósforo (tradução de Leonardo Pinto Silva), um homem consumido pelo tédio apenas dirige. Segue até o carro empacar diante da floresta que o amedronta. "Do que eu sentia medo. Por que estava com medo. O medo era tamanho que não consegui nem sair do carro. Não me atrevi", reflete entre uma tentativa e outra de domar as "baboseiras" do pensamento.

Sem poder ir para frente ou para trás (lemos sobre o carro, mas podemos estender a definição à vida do sujeito) nem recordar os lugares por onde passou, supera a paralisia e faz o que lhe resta: se embrenhar na floresta. Mais do que encontrar alguma ajuda, a busca do personagem será por alguém que rompa a sua solidão, que represente algum acolhimento, que ofereça um caminho que o livre do desastre que parece iminente.

"Quem sabe tenha sido exatamente por isso que vim para a floresta, porque queria morrer congelado. Mas não quero. Eu não quero morrer. Ou será que é exatamente isso que eu quero", debate consigo. É literalmente uma luz que trará esperanças para aquela desorientação física e emocional. Uma silhueta branca, de uma alvura inviolável, que se destaca no meio da escuridão. Pode ser um anjo bom, um anjo mau ou ambos ao mesmo tempo, cogita.

O surgimento dessa e de outras entidades enigmáticas trarão ainda mais incógnitas para a narrativa, que então transita entre o delírio e o sobrenatural, com possíveis ecos religiosos. Como a própria Academia Sueca sublinhou, Fosse é um autor que se destaca pela forma que dá àquilo que não pode ser dito. Sabe manejar o que há nas entrelinhas, o material em suspensão, a densidade do silêncio, o que dá corpo aos grandes mistérios da nossa presença (e eventual ausência) no mundo.