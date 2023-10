Esse drama materno em "Antes do Silêncio" é entrecruzado por um sobrevivente do Holocausto obcecado pela leitura de um dos livros mais impactantes do século 20: "É Isto um Homem?".

Junto com os porcos, como conversamos no papo que vocês ouvirão a seguir, a obra do italiano Primo Levi é outra das obsessões de Rogério, jornalista que em 2000 fundou o Rascunho, um dos jornais literários mais longevos de nossa história.

Por lá que, aliás, publica crônicas que recentemente renderam outro livro, "Toda Cicatriz Desaparece", organizado por Luiz Ruffato e publicado pela Maralto.

A foto de Rogério usada na arte do podcast foi feita por Renata Sklaski.

