Basta! Já ficou chato tanto elogio para X-Men ‘97

A Marvel deu um passo maior que a perna ao encher os cinemas e o streaming de qualquer coisa, numa exploração um tanto quanto predatória de suas próprias riquezas. Acabou por criar um clima muito pouco positivo para si mesmo, e uma eterna desconfiança que, vai saber, talvez seja dissipada quando Deadpool & Wolverine estrear.

Enquanto isso, X-Men '97 mostra que a crise da meia idade de parte relevante do seu público, que assistia à série original na juventude, pode ser muito bem usufruída com seus herois de infância.

São roteiros que respeitam a inteligência do telespectador e também a dinâmica absurda do mundo que retrata, com seus personagens ridiculamente poderosos e portais rumo ao oblívio. E ao mesmo tempo conseguem adaptar com carinho, mas sem excesso de respeito, as tramas mais confusas dos gibis de 30 anos atrás.

Mas já está ficando chato tanto elogio para um desenho animado. Em qualquer reunião social, é esse o assunto que tento puxar. É tudo tão bom que está me fazendo mal. Basta! Fico feliz que finalmente na próxima semana vai ao ar o último episódio. Tenho mais o que fazer.

