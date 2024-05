Jovem passa mal após beber 2 L de água em reality de ex-BBB Victor Hugo

Victor Hugo fez história quando participou do BBB 20, uma das edições mais celebradas do programa em todos os tempos. Depois de se lançar como cantor, voltar a trabalhar como psicólogo e prestar concurso público, ele avisou no começo do ano que estaria envolvido em um projeto ousado: o comando de um reality show totalmente inédito na internet.

Após longos meses de espera, A Bolha finalmente estreou na noite da última segunda-feira. E apesar de ser um pouco difícil de compreender exatamente como o programa funciona e qual o grande objetivo, a verdade é que foi uma experiência quase transcendental de tão confusa e engraçada na maior parte do tempo.

A estrutura do reality é similar às lives de bate-papo que bombaram durante a pandemia. Victor Hugo fica em um estúdio interagindo com os vários participantes, cada um na sua casa, por intermédio de um aplicativo de videoconferência. Ou seja, é tipo o BBB, mas via Zoom.