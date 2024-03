Proteção a Camarotes é a maior fraqueza do BBB 24

Ao falar da trajetória de Yasmin Brunet na eliminação de ontem (12) do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt acabou prestando uma homenagem à modelo, ao invés de explicar os motivos negativos que a levaram ser rejeitada pelo público.

No Central Splash de hoje (13), Chico Barney disse que a diferença de tratamento com os famosos nas eliminações é a maior fraqueza da dinâmica dos Camarotes no BBB 24.