Conheça Giullia Buscacio, atriz do remake de "Renascer"

Giullia Buscacio, que já foi indicada como "Artista Revelação" por Velho Chico, no segundo trabalho na TV Globo e foi finalista em 2020 na Dança dos Famosos, tem tudo para alçar papéis cada vez mais importantes na sua carreira na emissora e também nos streamings após ganhar uma mocinha que tem feito a atriz mostrar o seu alto rendimento profissional.

Nas redes sociais, onde a atriz costuma postar bastante conteúdo relacionados aos bastidores da novela, os comentários são de 90% elogiando a sua atuação e também confessando torcer pelo relacionamento da Sandra com João Pedro (Juan Paiva). Entre também muitos enaltecendo a beleza da personagem.

O status de protagonista pelo que tudo indica não está apenas entre os fãs da novela, mas também entre os produtores da emissora. Segundo o Extra, a atriz foi convidada para fazer um teste para viver Maria de Fátima, vilã que pertenceu a Glória Pires na primeira versão. Caso a notícia seja confirmada e a atriz seja aprovada no teste, esse será seu terceiro remake na carreira. Ela já fez "Éramos Seis" (2019), onde contracenou com a própria Glória Pires, e na época foi bastante elogiada e até comparada e está no ar em "Renascer". Segundo informações também divulgadas pelo veículo, a atriz luso-brasileira está competindo com outras colegas de profissão, entre elas a atriz Bella Campos, que fez "Pantanal" e "Vai na Fé", e também chegou a ser cotada para viver a protagonista em "Tutti Frutti", próxima novela das 18h, mas a Duda Santos, que fez Maria Santa, acabou ficando com o papel.

"Estou renascendo junto com a Sandra na TV, sinto que o público me conheceu como menina e hoje com 27 anos, vivo o maior desafio da minha carreira, me apresentando hoje como uma Mulher, a frente dessa potência feminina que é a Sandra. Eu não canso de dizer que essa está sendo a minha personagem mais desafiadora da carreira", finaliza.