5 casas de celebridades que estão abertas para visitação

Casa de Paul McCartney em Liverpool, Inglaterra

Canções famosas dos Beatles como "I Saw Her Standing There" e "When I'm 64" foram escritas na casa de McCartney, localizada na 20 Forthlin Road. É possível visitar a propriedade por meio de passeios agendados pelo National Trust, uma instituição de caridade do Reino Unido que preserva lugares históricos.