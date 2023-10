Amaury Jr.

Romulo Estrela será o Drauzio Varella no cinema. O livro "Por um fio", escrito pelo médico, ganhará uma adaptação cinematográfica com direção de David Schurmann e roteiro de Luiz Bolognesi. As experiências de Drauzio como Oncologista estarão todas no script, além de narrar a morte de seu irmão por câncer. O ator Romulo Estrela já topou passar por uma grande caracterização que inclui perda de peso e mudanças nos cabelos.

Romulo Estrela e Drauzio Varella Imagem: Reprodução