Em quanto tempo devemos trocar a esponja na cozinha? Saiba como higienizar

Segundo um estudo feito pela FESS (Fundação de Pesquisa para Saúde e Segurança Social) em parceria com a Universidade de Barcelona, a cozinha é um dos locais mais contaminados da casa. De acordo com o estudo, esponja úmida e sem escorrer é um local propício para proliferação de bactérias e germes que podem permanecer vivos nela por semanas e ir para seus pratos, talheres e panelas.

Se o acúmulo de umidade auxilia na proliferação de bactérias, aquele pote com água onde algumas pessoas conservam a esponja precisa ser descartado.

Elas devem sempre ser limpas após o uso, removendo totalmente qualquer resíduo de alimento e/ou gordura que possa estar aderido e também resíduos de sabão ou detergente. Após essa limpeza, devem ser espremidas para retirar a maior quantidade de água possível e mantidas secas. Não há necessidade de pote fechado, apenas precisam ser mantidas secas em lugar limpo e seco.

Uma esponja para cada coisa?

Segundo os especialistas, os tipos de micro-organismos encontrados na louça e no fogão frequentemente são os mesmos.

Então, pode-se, sim, usar a mesma esponja para pia e fogão, desde que higienizadas adequadamente. Em geral, o fogão não tem problemas com contaminação por bactérias devido ao calor que as destrói. Já as pias (tanto as cubas como as bancadas) se não forem bem limpas e secas, podem sim ter presença de bactérias.