'Medonho': relógio de meteorito inspirado em 'Predador' custa R$ 5 milhões

Um dos maiores meteoritos já encontrados no nosso planeta, ele foi descoberto por colonos espanhóis na Argentina, antes de ter parte transformada em relógio pela Greco-Genève, uma relojoaria de luxo na Suíça.

Segundo a marca, foi intencionalmente mantido no design a aparência original do meteorito "que carrega as marcas de sua jornada pelo tempo e cosmos", com curvas bastante rústicas e abruptas —para o pavor dos críticos.

"The Asteroid" Imagem: Reprodução/Greco-Genève

Pigmentos fluorescentes em sua superfície também se destacam em contato com luz ultravioleta dependendo do movimento da peça, um toque de modernidade que não impediu que ganhasse o título de "relógio do Fred Flinstone" ou "do Shrek", ou comentários como "é a pior coisa que já vi", "medonho", "desperdício de asteroide", "boa ideia, péssima execução".

No entanto, houve quem se interessasse pela proposta bastante exclusiva de carregar no pulso um pedaço do espaço —a própria relojoaria ressalta que este não é o primeiro relógio do mundo do tipo, mas o primeiro de toda a galáxia.