Estação de esqui Portillo, no Chile, tem promoções para a temporada de neve

Cortesias para crianças

Imagem: Divulgação

Válida para viagens realizadas nos períodos de 22 de junho a 13 de julho e de 31 de agosto a 28 de setembro, a promoção Kids Ski Free é ideal para famílias com crianças. Com ela, um viajante de 4 a 11 anos, hospedado no mesmo apartamento dos pais, pode esquiar, comer e ficar em Portillo gratuitamente.

O benefício está disponível para reservas do tipo Mini Week de três ou quatro noites e Ski Week (sete noites). Ele é válido para estadias no Hotel Portillo, no Octógono Lodge e nos chalés.

Noite grátis em Santiago

Ao reservar uma Ski Week no Hotel Portillo, o hóspede ganha como cortesia uma noite no hotel Ritz-Carlton ou no Hotel Bidasoa, em Santiago. A diária gratuita para curtir a capital inclui café da manhã e pode ser usada antes ou depois da visita à estação de esqui.