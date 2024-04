Conheça 24 novos hotéis que são considerados 'os mais sexy' de 2024

Mina Al-Arab, onde o resort foi instalado, é uma ilha na costa de Al Riffa com lagoa em meio de terreno pantanoso protegido, onde vivem tartarugas, golfinhos e flamingos. Por isso, o estabelecimento adotou um viés ecológico e seus 174 quartos contam com tecidos e plásticos recicláveis, além de madeira sustentável, segundo a CNN. As vilas flutuantes, por sua vez, são as primeiras de todo o emirado.

Diária: a partir de R$ 2.596*

Mais informações em: anantara.com/en/mina-al-arab-ras-al-khaimah

The Residence Douz, em Douz, na Tunísia

The Residence Douz. em Douz, na Tunísia Imagem: Divulgação

Douz, na Tunísia, é próxima ao Saara, o que torna o novo The Residence a parada ideal para turistas que buscam experiências únicas como passeios de jipe, quadriciclo ou camelo para fontes termais e lagos de sal no deserto. As casas quase subterrâneas escavadas em rocha dos Matmata podem ser visitadas com uma pequena viagem de um dia, assim como Toujane, destino famoso por sua tapeçaria artesanal.

O charme do novo hotel, no entanto, não está apenas nos seus entornos: cerca de 50 vilas compõem um complexo espalhado entre palmeiras, com decoração inspirada na cultura local, com detalhes minimalistas em madeira e latão, além de sofás de couro. Além de oferecer dois restaurantes, um hammam (o banho turco) e um spa, o time da casa ainda organiza jantares particulares no deserto.