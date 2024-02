De Anitta a Jade Picon: cueca à mostra é moda entre famosas; você usaria?

Imagem: Reprodução Instagram

A famosa apostou numa cueca de malha canelada verde, à mostra por baixo de calça jeans de cintura baixa, combinada com top da mesma cor. Para arrematar, camisa branca de manga comprida aberta e tênis, numa vibe despojada, confortável e casual.

Imagem: Reprodução Instagram

Outra influenciadora entusiasta da tendência é Malu Borges. Sucesso nas redes sociais com suas produções de moda e vídeos do tipo "get ready with me", os já populares "arrume-se comigo", a criadora de conteúdo combinou boxer branca mais top e minissaia jeans preta com lavagem que simula um aspecto desbotado.

Conhecida pelos looks ousados, Anitta engrossa o coro de celebridades adeptas da moda de usar cueca.

Em evento da joalheria Tiffany & Co, em Nova York, no ano passado, a cantora roubou a cena com uma peça branca à mostra, coordenada com calça e blazer pretos mais decote generoso na parte de cima. Diferentemente de outros exemplos que já mostramos aqui, Anitta aparentemente usou uma cueca samba-canção.