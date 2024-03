Rasante de águia no meio do hotel; por que há falcoeiros na Ilha da Madeira

Ilha da Madeira, região autônoma de Portugal Imagem: Getty Images

As poucas aves mais corajosas observavam as áreas de alimentação de longe. Com um comando, o falcoeiro envia a ave que espanta a pomba de olho no seu lanche.

"Treinamos aves de rapina para estabelecer unicamente uma relação predador presa, sem captura. (...) Afugentando as mesmas, sem recorrer a uso de químicos ou dispositivos de caça, uma vez que estes provocam ataques massivos e prejudicam o equilíbrio natural das espécies", diz o site da empresa.

O jornalista viajou a convite da Visit Madeira.