Fome a bordo: dá para repetir a comida em aviões? Quais empresas liberam?

Gol

A empresa embarca uma refeição para cada passageiro em seus aviões. Com isso, para repetir, é preciso que outro viajante dispense a refeição destinada a ele.

Ao final do serviço, havendo disponibilidade, o passageiro poderá repetir a refeição gratuitamente. Não é possível selecionar antecipadamente o prato que será servido a bordo, exceto refeições sem glúten, o que deve ser comunicado à empresa com ao menos 48 horas antes da decolagem do voo.

Latam

Na empresa, caso a comida não esteja reservada para passageiros com restrição alimentar e haja uma quantidade disponível após o término do serviço, é possível repetir sem custo. Para isso, basta avisar os comissários que deseja ser servido com mais um prato ou snack.

Em voos internacionais com duração superior a três horas e meia, o cliente pode escolher com antecedência qual refeição irá ser consumida a bordo. Caso deseje mudar a opção escolhida, precisa fazê-lo até 24 horas antes do voo.