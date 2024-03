Qual a melhor praia dos Estados Unidos? Não é a que você pensou. Descubra

Saint Petersburg está a só 175 km de Orlando, o que significa que é só pegar duas horas de estrada para sair daquele agito todo dos parques e ir parar em uma praia de mar verde claríssimo e areia tão branca quanto o sal.

A cidade foi sortuda por estar em uma península entre a Baía de Tampa e o Golfo do México — aliás, é lá aonde o pessoal de Tampa vai quando quer passar um tempo na praia. É tudo tão colorido e descontraído em Saint Petersburg que o apelido, St. Pete, combina bem mais do que o nome completo meio sisudo.

Praia de Clearwater: atrações em St. Pete vão muito além do mar e areia Imagem: Drew Dau/Unsplash

St. Pete é daqueles lugares para enfim relaxar depois de filas e mais filas e de andanças e mais andanças nos parques de Orlando. É para aproveitar a praia, mas não é daqueles lugares desertos, com praia e nada mais.

Você pode dividir os dias com as cervejarias artesanais, as lojas locais do Downtown, os museus ótimos e o pôr do sol sempre especial. E claro que pode (e deve) ir além da cidade em si. É que a península de St. Pete, conhecida como a região de St.Pete/Clearwater engloba 56 km de praias e pontos pitorescos.

É o caso da vila de pescadores Tarpon Springs, conhecida como a capital mundial das esponjas do mar. Em uma única rua à beira-mar, fica uma loja de esponja ao lado da outra, vendendo dezenas de tamanhos e texturas para as diferentes partes do corpo.