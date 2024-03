Quanto amaciante você põe? 14 erros que muita gente comete ao lavar roupa

1 - Não ler as etiquetas

Conhecer os símbolos na etiqueta é fundamental para entender como aquela roupa pode ser higienizada: na máquina, à mão ou somente a seco (na lavanderia). Roupas encolhem, muitas vezes, porque não podem ser molhadas ou ir para a secadora. Essas informações estão na etiqueta, assim como a temperatura máxima da água a ser usada na lavagem, se o tecido aceita ou não alvejante e se pode ser passado a ferro.

2 - Lavar tudo junto

É preciso dividir as lavagens por cor: claras (branco e tons de "off-white"), escuras e cores vivas (laranja e vermelho, por exemplo). Depois, separe por etiqueta -aglomere aquelas que têm o mesmo processo de lavagem. Roupas de tecido fino (laváveis em máquina) precisam ir para sacos protetores, o que evita danos, como formação de bolinhas.

3 - Não seguir uma ordem

Toalhas devem ser lavadas após as roupas escuras e coloridas ou bem antes. É porque soltam pelinhos que podem ficar grudados nessas peças. Sugestão das especialistas: comece lavando as toalhas, depois, coloque as roupas de cama na máquina. Na sequência, as roupas claras e, por último, as escuras.