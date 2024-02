Brasileiros apostam em intercâmbio após os 50 anos: 'A gente rejuvenesce'

Na sala, pessoas de 18 anos estudam ao lado de quem tem mais de 60, contanto que estejam no mesmo nível do idioma, descoberto em um teste feito no primeiro dia de aula.

Para chegar a qualquer cidade do país, como Vancouver, o brasileiro conta com voos diretos diários pela Air Canada, na rota de São Paulo a Toronto, além de voos de São Paulo a Montreal. Desses destinos, é possível se conectar a qualquer outro no país, sem ter que retirar a mala no meio do caminho.

De olho no público 40+, a companhia aérea analisa ainda a possibilidade de conseguir melhores condições para esse público estudar no país. "Notamos o aumento do interesse de pessoas com mais de 40 anos em estudar fora e avaliarmos a possibilidade de oferecer uma tarifa de especial de estudante a esse público", acrescenta Giancarlo Takegawa, diretor geral da Air Canada no Brasil.

Vancouver: um dos destinos preferidos no Canadá, país que atrai pela segurança e possibilidade de trabalho durante o curso Imagem: Andrea Miramontes/UOL

E, por fim, outro atrativo bastante forte para o estudante é a possibilidade do trabalho legal. O Canadá permite que estudantes trabalhem, mas para isso, é preciso estar com o visto correto.

"Para o visto de estudante que vai trabalhar devemos apresentar uma carta oficial de aceitação da escola que receberá o aluno", conta Carolina Gonzales, consultora de imigração da Northwest Imigration.