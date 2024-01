Verde e amarelo no ar: Latam pinta aeronaves com as cores do Brasil

Como serão as aeronaves do Brasil, Peru, Chile, Colômbia e Equador Imagem: Diculgação

O Airbus A320neo de matrícula PR-XBG será o primeiro avião com pintura especial — no caso, verde-amarela — para celebrar o orgulho local da Latam Brasil. Ao longo de 2024, o grupo também realizará ação semelhante com uma aeronave da família Airbus A320 de cada afiliada da companhia no Chile, Peru, Colômbia e Equador.

A pintura especial mantém as características da logomarca da Latam já aplicada em suas aeronaves, modificando somente as cores utilizadas.

As customizações devem ocorrer durante o ano Imagem: Divulgação

A pintura especial do A320neo da Latam Brasil começou a ser realizada nesta terça-feira (9) no centro de manutenção da companhia em São Carlos (SP).

A pintura especial começou a ser realizada nesta terça-feira Imagem: Divulgação

Ao todo, 30 funcionários vão trabalhar no processo, que deve ser concluído em três dias. A expectativa é que a primeira aeronave da Latam com as cores do Brasil ganhe os céus do país a partir desta quinta-feira, 11 de janeiro, em rotas domésticas e para a América do Sul.