Frio de -30°C e canibalismo: a luta pela sobrevivência após acidente aéreo

Do mais profundo do meu ser, pedi a Deus que esse dia não chegasse, mas chegou e temos que aceitar com fé. E se eu puder ajudar os amigos com meu corpo, eu o farei com muita alegria.

Gustavo Nicolich, uma das vítimas, em carta que escreveu para a mãe

O humor era uma das formas encontradas pelos jovens para lidar com a situação. Em fotos, eles aparecem sorrindo. "A catarse do riso era o que nos permitia atravessar aquilo", disse Gustavo Zerbino, um dos tripulantes.

Acidente com avião deixou jogadores de rúgbi mais de 70 dias presos na cordilheira dos Andes Imagem: Sobrevivientes de los Andes/LatinContent/Getty Images

Como eles se salvaram

Após diversas tentativas, os sobreviventes montaram uma comitiva com três jovens para buscar ajuda. Em dezembro de 1972, eles percorreram cerca de 60 quilômetros em 10 dias.

No caminho, eles encontraram Sergio Catalán do outro lado de um rio no Chile. Como o barulho impedia que o tropeiro ouvisse o pedido de socorro, os sobreviventes Roberto Canessa e Fernando Parrado escreveram uma mensagem em um papel, lançando o pedido para a outra margem do rio em uma pedra.