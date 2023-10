Não seja expulso da Disney! Parque tem regras para roupa e até tattoo; veja

Objetos óbvios

Imagem: iStock

Brinquedos parecidos com armas de fogo também estão nesta lista de itens banidos.

*

Acarajé ou akará? Só tem feijoada no Brasil? E quem são os "brasileiros-africanos" do Benin? Pela primeira vez na África, o chef João Diamante mergulha entre passado, presente e futuro da história e do sabor brasileiro. Assista agora "Origens - Um chef brasileiro no Benin":