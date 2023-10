Como isso foi parar aí? Conheça o navio 'naufragado' no meio do deserto

Encalhada na Costa dos Esqueletos em 1909, durante uma viagem entre os portos de Swakopmund (parte do que atualmente é território namíbio) e Table Bay (também na África), a embarcação se encontra no meio do deserto, a mais de 300 metros do oceano.

Sua carcaça foi parcialmente engolida pela areia, e, atualmente, as pessoas se perguntam: "como ela foi parar ali?".

As fotos (principalmente as aéreas) do Eduard Bohlen parecem inventadas: à primeira vista, a impressão é a de que o navio, tal qual uma nave espacial, caiu do céu no coração do deserto, rasgando a areia com uma aterrissagem forçada.

Este cenário surreal transformou uma área especialmente inóspita da Namíbia em destino turístico de fama global: viajantes em visita a esta nação africana fazem questão de contratar agências de turismo para, a bordo de veículos 4x4, chegar perto do Bohlen.

A Costa dos Esqueletos, na Namíbia, é temida por navegadores há séculos Imagem: RobertGo/Getty Images/iStockphoto

As dimensões da embarcação impressionam: são quase 95 metros de comprimento por 11 metros de largura máxima.