Prêmio elege as melhores padarias de São Paulo; conheça as finalistas

Sobre o Padocaria

A padaria Ceci foi a grande campeã da segunda edição do Padocaria, em 2022 Imagem: Fernando Moraes/UOL

Esta é a terceira edição do prêmio. Na 1ª fase do concurso, a votação digital aberta ao público selecionou os destaques em oito categorias gastronômicas — Café, Doce, Pão na Chapa, Pãozinho, Serviço de Frios, Time de Chapeiros e Pizza de Padaria, a novidade deste ano — e as finalistas que vão disputar o título da sua região e o grande prêmio de "A Melhor Padaria de São Paulo".

O resultado final será revelado no dia 23 de novembro durante evento no qual serão conhecidos os vencedores em todas as categorias, as melhores padarias de cada região e a grande campeã.

Em 2022, o destaque foi para a padaria Ceci, da Zona Sul de São Paulo, que levou o troféu da região e melhor café, doce, pão na chapa, chapeiros e serviços de frios. Já a Estado Luso, da Zona Norte, conquistou o bicampeonato na categoria de melhor pão francês. Veja todos os campeões da edição 2022.