Como este avião da Vasp foi parar no 'meio do nada' em Minas Gerais?

"Não foi intencional a preservação do nome da Vasp. Era botar o avião e que ficasse no local. Até teve algumas pessoas que diziam 'ah, não coloca a Vasp lá não, escreve o nome da sua empresa'. Mas minha empresa não vai ter marca de avião", brinca.

Local é parada quase obrigatória para quem passa pela BR-418 que liga MG à BA, como fez Brenda Jennifer, 30, influenciadora digital e miss Imagem: Reprodução/ Instagram @brenjennifer

Hoje, muitas pessoas curiosas passam, param e posam para fotos como se fosse atração turística e, mesmo passados oito anos da chegada do avião a Nanuque e com uma janela de oportunidades, ainda não há empreendimentos como posto de gasolina, borracharia ou loja de conveniência na BR ao lado do avião.

Mas ele não descartaria vender parte do terreno para que alguém quisesse se instalar por ali "sem atrapalhar o visual". À reportagem, Tadeu disse que tinham interessados em instalar um frigorífico próximo.

O avião deu uma referência a Nanuque. Todas as pessoas que me conhecem, moram pelos lados de Belo Horizonte e vão para as praias da Bahia, passam por essa estrada. Passando por aqui tiram foto no avião e me mandam falando 'passei por Nanuque'. É comum as pessoas pararem para tirar foto, porque é algo diferente. Para mim está valorizando a área e sendo um cartão postal da cidade

— Tadeu Milbratz, empresário dono de um dos aviões da Vasp