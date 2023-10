Tá difícil limpar o tênis branco? Há uma dica simples que deixa como novo

Hidratante corporal pode ser utlizado no pós-limpeza para fortalecer o couro do sapato Imagem: Getty Images

E como limpar os tênis de couro, em específico?

Basta esfregar, com cuidado, usando a mesma solução (água e sabão). No entanto, nesses casos, um hidratante corporal pode ajudar a deixá-lo com a aparência de novo.

No caso do tênis de couro, por ser uma pele, pode usar, depois dele limpo e bem seco, um hidratante corporal para deixar o tecido com um toque mais macio e confortável. O tecido absorve o produto e acaba dando certo nesse processo.

Chinelo branco também tem solução

Saiba como prepapar a solução de limpeza para os chinelos brancos Imagem: Getty Images

Os chinelos são parte essencial do nosso dia a dia e, por isso, podem acabar sujos mais rapidamente do que os sapatos que usamos para compromissos fora de casa.