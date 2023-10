Se fui pobre não me lembro: voei para Bahia em avião só de classe executiva

É um produto único no Brasil. Não pode ser encontrado em nenhum outro pacote ou voo regular. Pensamos em tudo, desde o voo especial à experiência do passageiro no destino.

Renado Kido, diretor da Viagens Promo

O luxo tem seu preço

A primeira viagem será realizada para o Réveillon na Bahia, com saída prevista para o dia 27 de dezembro. O voo parte do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, direto para o Transamérica Resort Comandatuba.

Imagem: Divulgação Viagens Promo

O pacote inclui passagem aérea de ida e volta e hospedagem de sete noites, em regime all inclusive, no resort, com a festa de Réveillon incluída. Os preços partem de R$ 26,4 mil por pessoa.

O voo chega ao aeroporto de Una, e os passageiros não precisam se preocupar em retirar as suas bagagens, elas são encaminhadas diretamente para o resort. Para chegar à ilha, há uma balsa a partir de Una.