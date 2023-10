Jarras de vinho de 5 mil anos são encontradas em tumba de rainha egípcia

Abidos é um dos sítios arqueológicos mais antigos e importantes do Egito. Localizado a cerca de 11 km a oeste do rio Nilo, o local sagrado tem vista para um vale. A região abriga diversos túmulos importantes do início do período dinástico no país.

Expedição no túmulo da rainha Merneith, no Egito Imagem: Reprodução / Facebook / Ministério do Turismo e Arqueologia do Egito

Descobertas. Além dos jarros antigos, foi encontrada uma coleção de móveis funerários. No local, também existe um conjunto de 41 túmulos, que seriam dos servos da rainha, indicando que os enterros aconteceram em diferentes épocas.

Túmulo da rainha, no Egito, é cercado por outros 41 túmulos Imagem: Reprodução / Facebook / Ministério do Turismo e Arqueologia do Egito

Ótimo estado de conservação. Os detalhes da descoberta foram compartilhados pelo Ministério do Turismo e Arqueologia do Egito em publicação no Facebook. No post, Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Arqueologia do país, observou que a descoberta é grande e está em boas condições de conservação.

Detalhes sobre a vida da rainha

Informações históricas. Ainda na mesma publicação na rede social, Dietersh Rao, diretor do Instituto Alemão no Cairo, afirmou que as escavações também revelaram novas informações históricas sobre a vida da rainha Merneith e o seu reinado.