12 azeites brasileiros são escolhidos entre os melhores do mundo

São eles a produção da argentina Familia Zuccardi e das chilenas Agrícola Pobeña e TerraMater, que dividiram espaço no topo com produções consagradas da Espanha (com 4 produtores de 99 pontos), Itália (com 17 produtores de 99 pontos), Croácia e África do Sul (com 1 produtor cada em 99 pontos).