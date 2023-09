Jeans e moletom: Santo millennial que viralizou fez milagre no Brasil

Destino turístico antigo

Restos mortais "recompostos". O corpo de Acutis está exposto —em bom estado de conservação— em um túmulo em Assis. Exumado para veneração e colocado em uma igreja da cidade italiana, o rapaz ainda veste moletom, calça jeans e tênis Nike. O Vaticano alega que os restos mortais do jovem foram "recompostos", mas sem dar detalhes sobre o processo.

Silicone no rosto. O bispo Domenico Sorrentino, da Diocese de Assis, disse ao El País em 2020, que o corpo foi encontrado no estado normal de transformação típico da condição post mortem. "O corpo, embora transformado, mas com várias partes ainda em sua conexão anatômica, foi tratado com técnicas de conservação e de integração normalmente praticadas para expor com dignidade à veneração dos fiéis os corpos dos beatos e dos santos. A reconstrução do rosto com uma máscara de silicone foi particularmente bem-sucedida."

Assis foi escolhida porque já era frequentada pela família do jovem —e foi a diocese da região que pediu ao Vaticano pelo reconhecimento do rapaz como santo. Seu corpo está exposto no local desde 2020.

Berço de São Francisco. Apesar de pequena, Assis já era uma dos destinos católicos mais procurados do mundo antes mesmo da beatificação de Acutis. A cidade abriga também a Basílica onde está o túmulo de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais.