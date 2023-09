Além de cachoeira de vinho, mundo viu onda de cerveja e explosão de uísque

O fogo atingiu chiqueiros na vizinhança, e o guincho dos porcos foi um alarme efetivo para evacuar a população do local. Assim, ninguém morreu no incêndio.

Quer dizer, ninguém morreu pelo fogo, mas de fogo, com o perdão do trocadilho. As pessoas, vendo aquele rio de uísque correndo, trataram de encher quaisquer vasilhames que tivessem por perto com a bebida. Acontece que ela não estava pronta para consumo. O uísque ainda não tinha sido diluído em água, processo que reduz seu teor alcoólico para os cerca de 40% habituais.

Resultado: dezenas de irlandeses completamente bêbados com uma bebida inacabada, cujo altíssimo teor alcoólico era um veneno. "Afirma-se que bonés, vasilhas e outros recipientes eram muito necessários para recolher a bebida que fluía do local em chamas", dizia o jornal "Irish Times" em 21 de junho. "Por mais nojento que possa parecer, alguns sujeitos foram observados tirando as botas e usando-as como copos para beber."

Seria cômico, não fosse trágico. Vinte e quatro pessoas acabaram no hospital, e 13 morreram intoxicadas.

A grande inundação de melaço de Boston, 1919

Inundação de melaço em Boston Imagem: BPL

Melaço é um líquido viscoso e escuro, resíduo da cristalização do açúcar. É um produto de uso bastante diversificado na cozinha e na indústria, de receitas de bolos à fabricação de argamassa. Além disso, está na produção de álcool, tanto o industrial como aquele à disposição no bar - rum é, basicamente, obtido a partir da destilação do melaço da cana-de-açúcar.