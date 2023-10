Domus Tiberiana, primeiro palácio imperial de Roma, é reaberto após 50 anos

Considerado o primeiro palácio imperial no Monte Palatino, a Domus Tiberiana foi reaberta no final de setembro ao público com vista para os Fóruns Romanos quase 50 anos depois de ter sido fechada devido a problemas estruturais.

Após um intenso trabalho de restauração e novas escavações, os visitantes da capital italiana poderão voltar a caminhar sob os arcos da grandiosa residência imperial. A principal vista é o vale dos Fóruns Romanos que o imperador Tibério mandou construir no século 1º d.C.

O percurso entre o Fórum e o Palatino, através da rampa Domiciana e dos jardins Farnésios, se estende por cerca de quatro hectares e dá ao visitante a percepção do antigo caminho que o imperador e a sua corte percorreram para chegar à sua residência privada através da estrada coberta, o Clivo della Vittoria.