2023 foi um dos anos mais seguros para a aviação comercial

Setenta e duas pessoas morreram no único acidente de avião comercial do mundo em 2023, o "melhor" ano para a segurança da aviação segundo vários critérios, anunciou a IATA, a principal organização de companhias aéreas, nesta quarta-feira (28).

No seu relatório anual, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) relatou um único acidente fatal em 2023, o de um ATR da companhia nepalesa Yeti Airlines que ligava Katmandu a Pokhara, que caiu pouco antes de pousar em 15 de janeiro.

No total, a organização, que federa 320 companhias que representam 83% do tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo, reportou 30 acidentes que causaram danos de pelo menos US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões), ou 10% do valor residual.