Electrolux incentiva o consumo consciente em nova linha exclusiva

Cozimento com vapor, forno selado com convecção e Função AirFry unem tecnologia e sustentabilidade para auxiliar o dia a dia dos consumidores

Você é daquelas pessoas que adora acordar e ter um pãozinho crocante por fora e macio por dentro para desfrutar no café da manhã? Ou saborear uma pizza que sobrou da noite anterior com o mesmo aroma, sabor e textura de que acabou de sair do forno? Pensando em como reaproveitar e, assim, evitar o desperdício dos alimentos que já temos em casa, a Electrolux apresenta sua linha de fornos e fogões com tecnologias exclusivas.

A Electrolux é dona da linha de fogões com maior índice de recomendação entre as 10 marcas mais presentes nos lares (1), e traz funções exclusivas como o VaporBake®, tecnologia que possibilita a cocção com vapor melhorando até 2 vezes (2) a crocância, textura e sabor em massas e pães e ainda regenera receitas devolvendo o sabor e aroma dos alimentos sem ressecá-los.

Imagem: Electrolux

Desta maneira, a Electrolux, marca que mais vende eletrodomésticos no Brasil (3), convida as pessoas a explorarem novas técnicas culinárias e a repensarem seus hábitos de vida. E essa mudança pode começar pelo aproveitamento ao máximo dos alimentos, sem jogar nada fora.

"Mais do que apenas facilitar as tarefas domésticas, nosso grande propósito como marca é oferecer inovações para proporcionar mais conexões entre as pessoas e menos obrigações dentro de casa, deixando a casa mais bem vivida, com mais momentos como preparar um bolo perfeito juntos ou saborear o pãozinho com a textura crocante. E ainda, através de nossos produtos, facilitar atitudes sustentáveis dentro da sua rotina do dia a dia, como reaproveitar alimentos e evitar o desperdícios", comenta Ana Peretti, VP de marketing da Electrolux.

Mais tecnologia menos desperdício

Os fornos e fogões da Electrolux ainda contam com outras tecnologias exclusivas, como o PerfectCook360, que combina um forno com interior selado e convecção que permite assar receitas até 33% (4) mais rápido e tudo por igual, preparando, por exemplo, bolos perfeitos e uniformes.

Ainda pensando na sustentabilidade, a cavidade selada também possibilita a economia de até 32% no consumo de energia (comparado com cavidades não seladas de mesma capacidade e com mesmo queimador/potência).

Imagem: Electrolux

Os fogões da Electrolux são os primeiros com função AirFry (6) do Brasil, o que traz praticidade e otimização na cozinha permitindo um preparo de porções até 4x maiores para a família toda. Além de reduzir até 70% das gorduras e 34% (5) das calorias das refeições.

Cheirinho de pão fresquinho

E para incentivar as pessoas a conhecerem ainda mais o produto e seus benefícios, a Electrolux está com um out of home no aeroporto de Congonhas até o dia 16 de maio, que além de mostrar o forno, traz uma experiência deliciosa do cheirinho do pão recém assado para todos que passarem pelo aeroporto. Imagina só, que delícia um pãozinho assado crocante. Quem conferir a ação pessoalmente ainda garantirá acesso a um QR code com até 30% de desconto nos eletros.

Imagem: Electrolux

Para quem quiser conhecer mais a nova linha de Fornos e Fogões Electrolux, acesse o site.

Sobre o Grupo Electrolux

O Electrolux Group é um grupo global líder de eletrodomésticos que transforma a vida para o melhor há mais de 100 anos. Nós reinventamos as experiências de sabor, cuidado e bem-estar para milhões de pessoas, sempre se empenhando para estar à frente da sustentabilidade na sociedade por meio de nossas soluções e operações. Através de nossas marcas líderes, que incluem a Electrolux, AEG e Frigidaire, vendemos produtos para cozinhas domésticas e profissionais em mais de 120 mercados, todos os anos. Em 2023, o Electrolux Group teve um faturamento de 134 bilhões de SEK e empregou 45 mil pessoas pelo mundo. No Brasil, a marca Electrolux está presente em 67% dos lares, incluindo a Continental, adquirida em 2017 para alavancar as operações do Grupo no País e apoiar o crescimento sustentável da companhia. Por meio da Continental, já conhecida e respeitada por milhões de famílias brasileiras, a estratégia é proporcionar aos consumidores uma vida descomplicada para que possam se dedicar às atividades com quem realmente importa. Para mais informações, acesse: https://www.electroluxgroup.com/

1. Kantar Worldpanel, LinkQ Linha Branca 2023, Total Brasil, Marca com 90,6% de taxa de recomendação

2. Resultados obtidos em testes internos, no modelo FE5IB com função VaporBake em comparação com fogões/fornos Electrolux sem a mesma função

3. Marca mais vendida de acordo com painel Mensal GFK, de Jan/22 à Out/23 Incluindo: Fogões, Lavadoras, Geladeiras, Micro-ondas, Fornos, Cooktops, Cervejeiras, Adegas, Filtros de Água, Ar Condicionado, Freezer, Coifa, Depurador, Lava Louças e Secadora de Roupas

4. Resultados obtidos em testes internos, nos fogões com função PerfectCook360 em comparação com o fogão Electrolux sem a mesma função

5. Testes realizados por nutricionista com 800g de batata-frita congelada, comparando a fritura convencional (utilizando 1800ml de óleo de soja) e o preparo na função airfry do forno de embutir OE9XB (sem adição de óleo). O resultado demonstrou redução de 33,9% de calorias e 68,7% de gordura quando preparado na função airfry do modelo OE9XB.

6. Modelos de fogões a gás com forno de cavidade selada e convecção

Este conteúdo é de autoria de Electrolux e não faz parte do conteúdo jornalístico do UOL.