A delícia, porém, é ir além do que está na prateleira do dia a dia e no bar mais perto da sua casa (aquele da cerveja mais fresquinha).

Mondial de La Biére Imagem: Divulgação

Há uma verdadeira profusão criativa como demonstram as caçulas do evento Brassaria Matriz e sua Mati-Taperê, uma IPA com cupuaçu; a Veranear, e uma Gose com goiaba e maracujá; a Colonus com a Colonus No.7 (Belgian Blond Ale com extrato de whiskey).

Entre os veteranos, a Bodebrown, de Curitiba, que participa do festival desde a primeira edição, inova com uma German Lager com espinafre; a Elbers, com três Belgian Ales especiais: duas com cogumelo e uma com Pinhão, além de uma ALE temperada com coentro.

?ele nasceu fora do eixo

Há dez anos no Rio, o Mondial acontece em mais três cidades pelo mundo, que, como a capital carioca, também estão fora dos pólos clássicos das escolas-mãe da cerveja (Alemanha, Bélgica, Reino UInido e EUA): Montreal, no Canadá, onde o Mondial foi lançado em 1994, Paris, na França, e São Paulo desde 2018 (somos o único país a ter duas edições ao ano).